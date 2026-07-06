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Harry Gruyaert

Revue Like, Like Revue

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A l'heure du numérique triomphant, est-il encore raisonnable de proposer une revue imprimée ? Depuis bientôt six ans, LIKE la revue fait ce pari : celui de croire profondément au support papier. Parce que la photographie ne prend pleinement son sens que dans la matérialité d'une page, dans le temps du regard qu'elle propose. New York Harry Gruyaert Depuis plus d'un demi-siècle, Harry Gruyaert arpente New York et en révèle l'énergie singulière à travers une oeuvre où la couleur devient langage. Cédric Klapisch, son ami de toujours, nous confie pourquoi il demeure le premier admirateur de son oeuvre. Partez à la redécouverte de ce véritable maître de la couleur.

Par Revue Like, Like Revue
Chez La revue Like

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Auteur

Revue Like, Like Revue

Editeur

La revue Like

Genre

Histoire de la photographie

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Harry Gruyaert

Revue Like, Like Revue

Paru le 06/07/2026

152 pages

La revue Like

15,00 €

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