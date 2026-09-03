Dans le sillage de François et Claire d'Assise

Qui sont celles et ceux qui avancent aujourd'hui dans le sillage de saint François et de sainte Claire ? Quels liens unissent frères mineurs, capucins, conventuels, clarisses, religieuses missionnaires de Marie, franciscains séculiers ou encore membres des Jeunesses franciscaines ? A l'occasion du huitième centenaire de la mort du "Poverello" , c'est en spécialiste reconnu du monde franciscain que Michel Sauquet dresse un véritable portrait de famille de cette galaxie religieuse. Son regard, à la fois documenté et sensible, restitue avec clarté la diversité des nombreuses branches de ce courant, chacune marquée par sa propre histoire, son charisme et sa manière singulière de vivre l'Evangile dans un esprit de sobriété, d'humilité et de fraternité. Sans ignorer la baisse des effectifs, l'ouvrage souligne de nombreux signes de renouveau, portés notamment par l'engagement de jeunes religieux, religieuses et laïcs. Au fil des pages affleurent les courants profonds qui portent cette aventure depuis huit siècles : l'espérance, la paix, l'émerveillement devant la Création, la louange, la pauvreté, la minorité, la fraternité. Une spiritualité actuelle capable d'éclairer un monde en quête de paix, de sens et d'harmonie. Membre d'une fraternité franciscaine séculière, Michel Sauquet est auteur de plus de trente ouvrages, parmi lesquels huit consacrés à la spiritualité franciscaine dont, dernièrement, François d'Assise ou l'intelligence de l'autre.