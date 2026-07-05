Miscellanées poétiques en clairs-obscurs

Une traversée poétique organisée en plusieurs ensembles, où alternent ballades, méditations lyriques et tableaux du quotidien. L'écriture s'appuie sur une forte présence des éléments naturels désert, mer, saisons, nuit pour explorer des états intérieurs : émerveillement, mélancolie, espoir ou inquiétude face au monde. Les premières sections privilégient une poésie descriptive et musicale, où les paysages deviennent des miroirs de l'âme. Par exemple, dans les ballades, la nature est à la fois grandiose et intime, comme le suggère l'image récurrente du silence et de l'immensité : "Car dans l'immensité seul le silence est grand". . Progressivement, le recueil s'oriente vers des textes plus introspectifs, où les rêves, la mémoire et le temps occupent une place centrale. Une autre partie s'attache à des scènes humaines la gare, les rencontres, la solitude révélant des existences anonymes, souvent marquées par l'attente ou la fragilité. Enfin, les dernières sections abordent des thèmes plus graves : guerre, dérèglements climatiques, exil, souffrance intime. La poésie devient alors un moyen d'interroger la responsabilité humaine et la perte de repères, comme dans l'évocation d'un monde en crise où "la planète meurtrie / Brûle, fond et se meurt" . L'ensemble compose ainsi une oeuvre structurée par contrastes lumière et obscurité, joie et douleur où la sensibilité personnelle dialogue constamment avec une réflexion plus large sur la condition humaine et le devenir du monde.