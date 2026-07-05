Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Miscellanées poétiques en clairs-obscurs

Frédérique Ramos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une traversée poétique organisée en plusieurs ensembles, où alternent ballades, méditations lyriques et tableaux du quotidien. L'écriture s'appuie sur une forte présence des éléments naturels désert, mer, saisons, nuit pour explorer des états intérieurs : émerveillement, mélancolie, espoir ou inquiétude face au monde. Les premières sections privilégient une poésie descriptive et musicale, où les paysages deviennent des miroirs de l'âme. Par exemple, dans les ballades, la nature est à la fois grandiose et intime, comme le suggère l'image récurrente du silence et de l'immensité : "Car dans l'immensité seul le silence est grand". . Progressivement, le recueil s'oriente vers des textes plus introspectifs, où les rêves, la mémoire et le temps occupent une place centrale. Une autre partie s'attache à des scènes humaines la gare, les rencontres, la solitude révélant des existences anonymes, souvent marquées par l'attente ou la fragilité. Enfin, les dernières sections abordent des thèmes plus graves : guerre, dérèglements climatiques, exil, souffrance intime. La poésie devient alors un moyen d'interroger la responsabilité humaine et la perte de repères, comme dans l'évocation d'un monde en crise où "la planète meurtrie / Brûle, fond et se meurt" . L'ensemble compose ainsi une oeuvre structurée par contrastes lumière et obscurité, joie et douleur où la sensibilité personnelle dialogue constamment avec une réflexion plus large sur la condition humaine et le devenir du monde.

Par Frédérique Ramos
Chez Editions de l'Onde

|

Auteur

Frédérique Ramos

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miscellanées poétiques en clairs-obscurs par Frédérique Ramos

Commenter ce livre

 

Miscellanées poétiques en clairs-obscurs

Frédérique Ramos

Paru le 05/07/2026

266 pages

Editions de l'Onde

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371588011
9782371588011
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.