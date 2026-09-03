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L'Hôpital

Jean de Kervasdoué

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L'état de l'hôpital Si l'hôpital est un lieu familier à tous, son fonctionnement, les règles qui gouvernent cette institution sont mal connus. C'est que l'hôpital a de multiples missions et de nombreux visages : centre de référence des techniques médicales, lieu de recherche et d'enseignement ou encore espace de prévention et d'éducation à la santé, il est aussi un hôtel qui accueille des patients toute l'année, une entreprise au personnel nombreux dont les fonctions et statuts sont variés, un bâtiment civil aux normes d'hygiène et de sécurité innombrables, une institution, ouverte 24 heures sur 24, accueillant toutes les détresses... Alors que les réformes succèdent aux réformes, Jean de Kervasdoué nous aide à mieux comprendre les enjeux universels de l'organisation hospitalière et la particularité des choix français. Ils ont des conséquences économiques, sociales, politiques, scientifiques et techniques mais surtout éthiques.

Par Jean de Kervasdoué
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Jean de Kervasdoué

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Histoire de la médecine

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L'Hôpital

Jean de Kervasdoué

Paru le 03/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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