Au bord du gouffre

Ce texte met en scène une famille marquée par des tensions profondes et des rapports de domination. Au centre, une mère autoritaire impose ses exigences à ses deux fils, l'un valorisé pour sa réussite, l'autre constamment dévalorisé. Le récit s'ouvre sur un quotidien en apparence ordinaire, mais rapidement traversé par des signes de malaise : humiliations répétées, absence d'écoute, et contrôle rigide des choix de vie. Hans, le plus fragile, tente de se conformer, mais accumule fatigue, douleurs physiques et détresse psychologique. La dynamique familiale révèle une dissymétrie affective : la mère manifeste une forme d'indifférence ou de dureté envers Hans, allant jusqu'à nier ses difficultés. Cette violence s'exprime dans des paroles directes et dégradantes comme : "t'es bête ou tu le fais exprès ? ... Blöd ! " . Par contraste, Bastian bénéficie d'une attention valorisante, bien que leur relation devienne elle-même ambiguë et troublante. Malgré les tentatives d'un proche pour alerter sur l'état de Hans, toute aide extérieure est rejetée. L'isolement du jeune homme s'accentue, jusqu'à une rupture dramatique. Sa souffrance culmine dans une prière révélatrice : "Sortez-moi de cet enfer quotidien" , qui souligne son sentiment d'enfermement. La fin montre une réaction froide face au drame, renforçant l'idée d'un décalage émotionnel profond. L'ensemble propose une réflexion sur la violence familiale, le déni et les conséquences de l'absence d'écoute.