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Vocabulaire psychologique et psychiatrique

Michel Godfryd

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Les mots des maux Le vocabulaire psychologique et psychiatrique s'est progressivement enrichi, et le sens de beaucoup de ses mots s'est modifié en raison du progrès de nos connaissances, au point qu'ils peuvent ne plus correspondre à leur usage populaire. Par exemple, "maniaque" , en psychiatrie, ne signifie pas être très soucieux de l'ordre mais désigne une personne atteinte d'un trouble périodique de l'humeur. Dans ce lexique, chaque terme fait l'objet d'une définition moderne et claire. Michel Godfryd réussit le pari de proposer au lecteur le maximum d'informations en un minimum de place, faisant de cet ouvrage un outil indispensable.

Par Michel Godfryd
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Michel Godfryd

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Psychologie générale et cliniq

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Vocabulaire psychologique et psychiatrique

Michel Godfryd

Paru le 03/09/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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