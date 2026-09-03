Fiancés à la Tempête

Voleuse libre et prince sous pression, Sarya et Kaé voient leur alliance forcée exploser sous les secrets, le désir et la magie. Une romantasy intense où fuir devient le seul moyen d'exister. Sarya règne sur les toits d'Anthelle, libre comme le vent... jusqu'au jour où ses yeux d'émeraude la trahissent : voleuse, oui, mais surtout princesse disparue, promise à un prince héritier. Captive au palais, elle découvre un jeune homme aussi prisonnier qu'elle d'une alliance politique. Entre joutes verbales, leçons de danse et confidences interdites, une attraction dangereuse grandit. Le jour de leurs fiancailles, une déclaration en plein cérémonial met le feu aux poudres. Pour survivre, ils devront choisir : plier devant les couronnes... ou s'enfuir ensemble vers la seule souveraineté qui compte : la liberté.