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Les forêts

Anne Lesterlin, Vincent Toutou

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Plus de 200 infos surprenantes pour explorer les forêts du monde comme tu ne l'as jamais fait ! Partez à la découverte d'un univers fascinant et plein de surprises ! Saviez-vous que les forêts recouvrent 30% de la surface de la terre, qu'il existe des forêts sous-marines, ou que les arbres communiquent grâce à des réseaux invisibles ? Chaque page est une surprise : des chiffres clefs faciles à retenir, des anecdotes qui font sourire ou s'émerveiller, des infos "wow" sur les animaux et les écosystèmes. Une façon unique de découvrir la richesse des forêts, de comprendre pourquoi elles sont si précieuses pour l'avenir de la planète et pour captiver les lecteurs les plus curieux ! Accessible dès 7 ans.

Par Anne Lesterlin, Vincent Toutou
Chez Nathan

|

Auteur

Anne Lesterlin, Vincent Toutou

Editeur

Nathan

Genre

Forêt et jungle

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Les forêts

Anne Lesterlin, Vincent Toutou

Paru le 03/09/2026

48 pages

Nathan

11,90 €

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