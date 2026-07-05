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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The LC experience

Didier Helleux

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Ce recueil se présente comme une succession de textes courts, souvent bilingues, qui explorent des tensions intérieures entre amour, doute, lucidité et ironie. L'ensemble adopte une forme fragmentaire, proche de la poésie ou de la méditation, où la voix narratrice oscille entre confession intime et observation du monde. Un des fils conducteurs est la contradiction permanente de l'être humain : capable d'amour autant que de faute, de sincérité autant que de posture. Cette ambivalence est explicitement formulée dans des passages où le locuteur se décrit simultanément comme "plein de péchés" , "plein d'amour" et "plein de doutes" , suggérant une identité instable et toujours en construction . L'écriture insiste aussi sur l'écart entre ce que l'on ressent et ce que l'on parvient à exprimer, allant jusqu'à remettre en cause la valeur même de la création artistique : "Je n'ai jamais rien écrit de vraiment sincère" . Les relations amoureuses occupent une place centrale, présentées sans idéalisation, mêlant désir, maladresse, peur et attachement durable. Parallèlement, le texte propose une réflexion critique sur la société, la morale et les constructions religieuses, en interrogeant la notion de vérité et la légitimité des systèmes de croyance. Enfin, une dimension plus sombre apparaît dans certaines pages évoquant la violence historique, la destruction environnementale et les contradictions de la modernité. L'ensemble compose une vision du monde lucide, parfois désabusée, mais traversée par une persistance du lien affectif et du questionnement existentiel.

Par Didier Helleux
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Didier Helleux

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

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The LC experience

Didier Helleux

Paru le 05/07/2026

60 pages

Editions de l'Onde

13,00 €

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Scannez le code barre 9782371588080
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