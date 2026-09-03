La ville effondrée

Dans un Paris en ruines, Luce affronte trahisons, clans ennemis et vérités brutales. Un tome 2 haletant où survie, féminisme et résistance se percutent. Après leur évasion de l'Institut du Nouveau Lendemain, Luce et ses camarades tenter de survivre dans un Paris en ruines, dominé par des clans rivaux. Mais une autre menace rôde : les Fils de l'Aube, le pendant masculin de l'Institut. Décidée à librérer les filles restées prisonnières de l'Institut, Luce et sa bande devront apprendre à survivre, à nouer les bonnes alliances, et à affronter les vérités les plus sombres. Une dystopie brûlante où chaque choix peut sauver... ou condamner.