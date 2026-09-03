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Place à la lumière

Héloïse Martin, Marie Boulic, David Lanaspa

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Réaliser ses rêves malgré l'impensable... " Moi la petite bretonne, qui a grandi dans la campagne de Rennes, qui rêvait de cinéma, de vivre entourée d'animaux, de pouvoir manger sans culpabiliser, de voyager, d'avoir des enfants... J'avoue : tout n'a pas été facile, mais j'ai clairement réalisé pas mal de ces rêves. " Très tôt, suite à une séance de cinéma, Héloïse Martin a su qu'elle voulait en faire son métier. La moindre occasion était bonne pour y arriver : une pièce de théâtre à l'école, assister à des avant-premières, s'inscrire à des castings en cachette, etc. Mais à 9 ans, son monde s'écroule... Elle subit durant des années des viols commis par son oncle. C'est à 12 ans qu'elle trouve le courage d'en parler et que son chemin vers la reconstruction et la lumière commence. D'un premier rôle au cinéma jusqu'à l'écriture et la réalisation de son premier court-métrage, Héloïse nous raconte comment son rêve d'enfant ne l'a jamais quittée malgré un parcours parfois éprouvant. Ce récit est une main tendue aux adolescents en quête d'espoir et de lumière.

Par Héloïse Martin, Marie Boulic, David Lanaspa
Chez Nathan

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Auteur

Héloïse Martin, Marie Boulic, David Lanaspa

Editeur

Nathan

Genre

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Place à la lumière

Héloïse Martin, Marie Boulic, David Lanaspa

Paru le 03/09/2026

192 pages

Nathan

11,90 €

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