Les kilomètres du pardon

Trois frères et soeurs, un héritage sous condition et 800 kilomètres à parcourir ensemble sur le chemin de Compostelle. A la mort de Bernard Moreau, ses enfants découvrent un testament inattendu : pour hériter, ils doivent marcher ensemble. Cependant, ce voyage imposé représente bien plus qu'une simple épreuve physique. Entre rancoeurs, silences et blessures anciennes, chacun avance avec ses propres raisons. Ce que leur père leur laisse n'est pas seulement de l'argent, mais une dernière chance : celle de se retrouver ou de se perdre définitivement...