Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les kilomètres du pardon

Amandine Lecerf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois frères et soeurs, un héritage sous condition et 800 kilomètres à parcourir ensemble sur le chemin de Compostelle. A la mort de Bernard Moreau, ses enfants découvrent un testament inattendu : pour hériter, ils doivent marcher ensemble. Cependant, ce voyage imposé représente bien plus qu'une simple épreuve physique. Entre rancoeurs, silences et blessures anciennes, chacun avance avec ses propres raisons. Ce que leur père leur laisse n'est pas seulement de l'argent, mais une dernière chance : celle de se retrouver ou de se perdre définitivement...

Par Amandine Lecerf
Chez Hello Editions

|

Auteur

Amandine Lecerf

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les kilomètres du pardon par Amandine Lecerf

Commenter ce livre

 

Les kilomètres du pardon

Amandine Lecerf

Paru le 03/07/2026

252 pages

Hello Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044325235
9791044325235
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.