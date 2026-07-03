Yomi et Radji, petits gitans des océans

Au coeur de l'océan, Radji, enfant du peuple Bajau, grandit dans une culture de liberté, de partage et de respect sacré de la mer. Mais cet équilibre ancestral vacille : pollution, déchets plastiques, paquebots et rejets toxiques forment le terrible monstre de fer, qui détruit peu à peu leur univers marin. A cette menace s'ajoute la pression des autorités, décidées à sédentariser ces nomades de l'eau. Le destin de Radji bascule lorsqu'une mystérieuse femme-tortue lui révèle qu'il est l'élu des océans. Porteur du Saphir des profondeurs, il devra unir ses forces à celles de Yomi, jeune Bajau au coeur d'or, pour sauver leur peuple, leur culture et l'équilibre fragile de la nature. Une odyssée écologique et spirituelle commence, portée par l'espoir de sauver l'océan et l'âme des derniers gitans de la mer. En achetant cet ouvrage, vous participez directement à la lutte contre l'illettrisme dans le monde. L'intégralité des fonds est reversée au Kiwanis Club Nord Basse-Terre. Merci pour votre solidarité littéraire.