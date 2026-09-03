Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Ardif

Quentin Gassiat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis plus de 10 ans maintenant, Ardif réussi à marquer les esprits grâce à une association visuelle forte. Ces Mechanimals, comme il aime à les appeler, sont des créatures hybrides mi-mécaniques, mi-organiques, formant un bestiaire qui anime nos rues de leur silhouette fantasmagorique. En revenant sur ces années, l'artiste tire le câble métallique qui actionne les mécanismes de sa pensée. Chacun de ses rouages s'enclenchant parfaitement pour transformer celle-ci en démarche artistique. Le dessin devient langage, une manière de relier des mondes qui semblaient incompatibles : la précision de l'ingénierie et l'imprévisibilité du vivant, la rigueur du dessin technique et la poésie organique de la nature.

Par Quentin Gassiat
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Quentin Gassiat

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Art mural, graffitis, tags

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ardif par Quentin Gassiat

Commenter ce livre

 

Ardif

Quentin Gassiat

Paru le 03/09/2026

160 pages

Editions Gallimard

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073168153
9782073168153
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.