Depuis plus de 10 ans maintenant, Ardif réussi à marquer les esprits grâce à une association visuelle forte. Ces Mechanimals, comme il aime à les appeler, sont des créatures hybrides mi-mécaniques, mi-organiques, formant un bestiaire qui anime nos rues de leur silhouette fantasmagorique. En revenant sur ces années, l'artiste tire le câble métallique qui actionne les mécanismes de sa pensée. Chacun de ses rouages s'enclenchant parfaitement pour transformer celle-ci en démarche artistique. Le dessin devient langage, une manière de relier des mondes qui semblaient incompatibles : la précision de l'ingénierie et l'imprévisibilité du vivant, la rigueur du dessin technique et la poésie organique de la nature.