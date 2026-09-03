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#Roman étranger

Tony

Rumena Bužarovska

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Tony, la cinquantaine, est persuadé d'abriter une âme de rock star dans un corps de rêve, en dépit de son régime alimentaire essentiellement composé de kebabs et de bières. Lorsqu'il revient habiter chez sa mère, il ne s'estime pas une seconde responsable du désastre qu'est sa vie privée : n'est-il pas bien plus simple de se croire victime des événements et des autres ? Après deux recueils de nouvelles très remarqués, Rumena Buzarovska imagine dans ce premier roman décapant un antihéros à la médiocrité abyssale qui nous scandalise autant qu'il nous amuse. Réflexion féroce sur les représentations masculines et sur nos responsabilités individuelles comme collectives, Tony entrelace critique sociale et humour ravageur avec un brio irrésistible.

Par Rumena Bužarovska
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Rumena Bužarovska

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature tchèque et slovaqu

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Tony

Rumena Bužarovska trad. Chloé Billon

Paru le 03/09/2026

288 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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