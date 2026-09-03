Tony, la cinquantaine, est persuadé d'abriter une âme de rock star dans un corps de rêve, en dépit de son régime alimentaire essentiellement composé de kebabs et de bières. Lorsqu'il revient habiter chez sa mère, il ne s'estime pas une seconde responsable du désastre qu'est sa vie privée : n'est-il pas bien plus simple de se croire victime des événements et des autres ? Après deux recueils de nouvelles très remarqués, Rumena Buzarovska imagine dans ce premier roman décapant un antihéros à la médiocrité abyssale qui nous scandalise autant qu'il nous amuse. Réflexion féroce sur les représentations masculines et sur nos responsabilités individuelles comme collectives, Tony entrelace critique sociale et humour ravageur avec un brio irrésistible.