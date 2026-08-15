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Les Jurassiens pendant la Révolution

Monique Vuillet

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Si les événements principaux de la Révolution ont été le fait des Parisiens, ils eurent aussi une résonance importante en province. Ce fut le cas dans le Jura français, où, depuis plusieurs décennies, les habitants tentaient de faire abolir la mainmorte, survivance de la féodalité. La Révolution fut l'occasion pour eux de s'engager dans une ère nouvelle. Ils s'appliquèrent, dès lors, à mettre en oeuvre les organisations, lois et décrets votés par l'Assemblée nationale, puis constituante. Ils tentèrent de s'opposer aux mesures extrêmes prises par la Convention, parfois en y laissant ou en y risquant leur vie. Ce livre nous entraîne dans le quotidien des habitants du Jura, qui ont vécu cette époque. La plupart des personnes citées ont réellement existé. Si leur vie est quelque peu romancée, la réalité historique est, en revanche, respectée. C'est aussi, pour l'auteure, l'occasion de mettre en scène Olympe de Gouges, de Montauban (1748-1793), écrivaine, dramaturge et femme politique française, considérée comme l'une des pionnières du féminisme.

Par Monique Vuillet
Chez Cabedita

|

Auteur

Monique Vuillet

Editeur

Cabedita

Genre

Révolution française

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Les Jurassiens pendant la Révolution

Monique Vuillet

Paru le 10/08/2026

160 pages

Cabedita

23,00 €

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