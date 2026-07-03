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#Essais

Vivez pour vous, pas pour être compris

Siana Amirak

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Le vrai courage n'est peut-être pas de réussir. C'est de se choisir. Vivez pour vous, pas pour être compris explore sans détour ce qui définit le passage à l'âge adulte : blessures invisibles, pression familiale, quête d'identité, foi, amours, déracinement. Ce moment où tout bascule, où l'on comprend qu'il faut se reconstruire seul, poser des limites, traverser le deuil, les ruptures et affronter ses peurs. Ce n'est pas un guide, mais une vérité brute, un miroir pour ceux qui se sentent à part dans un monde qui va trop vite. A travers cet ouvrage, Siana Amirak vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être compris pour exister.

Par Siana Amirak
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Siana Amirak

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Réussite personnelle

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Vivez pour vous, pas pour être compris

Siana Amirak

Paru le 03/07/2026

68 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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