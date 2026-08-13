Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Méthode de lecture avec Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une méthode de lecture simple et progressive pour apprendre à lire avec Loup ! Une progression fine des sons pour commencer à lire des syllabes, des mots, puis des phrases et enfin des histoires - Des révisions pour vérifier la bonne assimilation des sons - Des histoires simples à lire en autonomie (avec les sons déjà acquis) - La découverte des familles de sons - Les mots courants expliqués en images - Des exercices variés et ludiques très illustrés

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Méthode de lecture avec Loup par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Commenter ce livre

 

Méthode de lecture avec Loup

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 13/08/2026

128 pages

Editions Auzou

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039580342
9791039580342
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.