Méthode de lecture avec Loup

Une méthode de lecture simple et progressive pour apprendre à lire avec Loup ! Une progression fine des sons pour commencer à lire des syllabes, des mots, puis des phrases et enfin des histoires - Des révisions pour vérifier la bonne assimilation des sons - Des histoires simples à lire en autonomie (avec les sons déjà acquis) - La découverte des familles de sons - Les mots courants expliqués en images - Des exercices variés et ludiques très illustrés