Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy, Sylvain Agaësse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il suffit d'une vie pour disparaître, il en faut plusieurs pour trouver la rédemption. Vingt-huit ans après la révélation de L'Homme qui voulait vivre sa vie , Douglas Kennedy nous entraîne dans une course poursuite effrénée à travers les paysages grandioses du Montana, sur les traces d'un homme aux mille visages, insaisissable et désespéré. Depuis le décès brutal de son épouse, Andrew Tarbell aimerait se rapprocher de son fils, Jack, avec qui il entretient une relation difficile. Longtemps à la dérive, le jeune homme s'est reconverti en apprenti journaliste dont Andrew suit assidûment les publications. Or voici que Jack dévoile une enquête sur une affaire de plagiat qui fait les gros titres à Hollywood. Le nom du coupable ? Adam Bradford. Pour Andrew, c'est le choc. Adam est le fils qu'il a abandonné quand il s'appelait encore Ben Bradford et qu'il avait été déclaré mort dans un accident de bateau. Aujourd'hui, la vérité pourrait bien remonter à la surface, brisant non seulement la vie d'Andrew, mais aussi celle de tous ceux qu'il croyait avoir protégés. Interprétation humaine

Par Douglas Kennedy, Sylvain Agaësse
Chez Lizzie

|

Auteur

Douglas Kennedy, Sylvain Agaësse

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'homme qui n'avait pas assez d'une vie par Douglas Kennedy, Sylvain Agaësse

Commenter ce livre

 

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy, Sylvain Agaësse trad. Chloé Royer

Paru le 13/08/2026

Lizzie

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036651779
9791036651779
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.