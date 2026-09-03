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Goblin slayer Tome 17

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

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" Je ne sauve pas le monde. Je ne fais que tuer des gobelins. " Après avoir battu le grand serpent de mer, le Crève-gobelins et son équipe rentrent à la guilde. Mais durant ce bref moment de repos, ils reçoivent une mission de la Vierge à l'épée en personne. Ils acceptent de l'escorter jusqu'à la capitale, mais l'ombre des gobelins plane déjà ! Arrivé sain et sauf à la capitale, le groupe se sépare et chacun vaque à ses occupations. La Prêtresse, partie aux bains publics avec l'Archère elfe, se fait voler tout son équipement par une inconnue ! Nul ne se doute alors de l'ampleur que cet incident prendra... Comme à l'accoutumée, retrouvez une nouvelle inédite de l'auteur Kumo Kagyu en fin de tome !

Par Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki
Chez Kurokawa

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Auteur

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Goblin slayer Tome 17

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki trad. Fabien Nabhan

Paru le 03/09/2026

182 pages

Kurokawa

7,95 €

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