Goblin slayer Tome 17

" Je ne sauve pas le monde. Je ne fais que tuer des gobelins. " Après avoir battu le grand serpent de mer, le Crève-gobelins et son équipe rentrent à la guilde. Mais durant ce bref moment de repos, ils reçoivent une mission de la Vierge à l'épée en personne. Ils acceptent de l'escorter jusqu'à la capitale, mais l'ombre des gobelins plane déjà ! Arrivé sain et sauf à la capitale, le groupe se sépare et chacun vaque à ses occupations. La Prêtresse, partie aux bains publics avec l'Archère elfe, se fait voler tout son équipement par une inconnue ! Nul ne se doute alors de l'ampleur que cet incident prendra... Comme à l'accoutumée, retrouvez une nouvelle inédite de l'auteur Kumo Kagyu en fin de tome !