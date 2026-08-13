Ranking of Kings Tome 19

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Bojji et son fidèle compagnon, désormais aux côtés du commandant Loulou, ont rejoint le village ravagé par le poison émanant de la forêt voisine. Pour Ombre, cette dernière est chargée de souvenirs, et il décide de s'y rendre seul... Là, il rencontre Poise, la jeune fille qui, à l'époque, l'avait sauvé des griffes de Geslan ! Selon elle, les créatures tapies dans les bois ne sont pas à l'origine du mal qui afflige les habitants... Au même moment, un monstre à l'apparence de mante religieuse fait irruption dans le village et, à la surprise générale, Bojji prend sa défense ! Arrivera-t-il à débusquer le vrai coupable ? Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime . Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !