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#Essais

L'influence

Thérence Carvalho

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A l'ère des réseaux sociaux, des fake news et des guerres informationnelles, l'influence est partout : elle façonne nos opinions, guide nos désirs et oriente nos choix. Mais que savons-nous vraiment de cette force invisible ? Pourquoi certaines idées marquent l'histoire quand d'autres disparaissent dans l'oubli ? De l'éloquence antique aux plateformes numériques, des philosophes des Lumières aux influenceurs contemporains, cet essai dévoile comment les idées se propagent, séduisent, évoluent et deviennent de véritables puissances d'action. On y découvre les stratégies de ceux qui influencent, les mécanismes de ceux qui se laissent influencer et les médiations qui transforment une simple pensée en force collective. Autour de trois questions - Qu'est-ce que l'influence ? Comment influencer ? Qu'est-ce qu'être influencé ? - il jette les fondements d'une "influologie" : une manière neuve et stimulante de comprendre le destin des idées et leur pouvoir de conquérir le monde.

Par Thérence Carvalho
Chez PU Rennes

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Auteur

Thérence Carvalho

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux

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L'influence

Thérence Carvalho

Paru le 03/09/2026

145 pages

PU Rennes

10,00 €

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