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Witch Hunter Tome 26

Jung-man Cho

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Sancho Panza a une tête de citrouille et Don Quichotte ne sort pas sans ses gros calibres... L'offensive lancée par les WH sur les châteaux des grandes sorcières North et South semble définitivement compromise... Après l'unité de Tania Doberg, c'est au tour de celle de Tarras de tomber sur un adversaire imprévu : Li, le frère de Xing, venu l'affronter dans un ultime combat à mort ! De leur côté, Tasha et Halloween se retrouvent face à Lancelot. Réussiront-ils à rejoindre les autres chasseurs à temps ? Alors que toutes les communications sont coupées, ces derniers doivent faire un choix : se replier, ou continuer la mission coûte que coûte...

Par Jung-man Cho
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Jung-man Cho

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Sonyun (shonen)

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Witch Hunter Tome 26

Jung-man Cho trad. Kette Amoruso

Paru le 13/08/2026

191 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

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