Lou Reed (1942-2013) est une figure majeure de la musique américaine. Icône du rock et de la culture new-yorkaise des décennies 1960-2010, il a produit une oeuvre musicale et poétique considérable qui influence encore aujourd'hui compositeurs et interprètes. Ce livre rend hommage à son oeuvre riche, inattendue et bouleversante, sous la forme d'un essai personnel fondé sur une connaissance intime de la vie, de la musique et des textes du plus new-yorkais des rockeurs américains. Il traite des grands thèmes qui traversent sa création : expérience, radicalité, famille, cinéma, addiction, exode, son... En évitant le genre biographique, il entre dans l'intimité de la poésie de Lou Reed et propose un regard original sur l'un des fondateurs du "rock moderne" . Les documents inédits déposés dans les archives de Lou Reed à la Public Library de New York, les anecdotes d'écoutes et de concerts et une relation profonde avec la culture américaine fournissent un matériau passionnant pour comprendre la créativité, la complexité, les excès et l'impact de "l'animal du Rock and Roll" .