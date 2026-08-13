Méthode de coloriages cute & cosy

Suivez les pas à pas et reproduisez plus de 60 patterns afin de transformer vos coloriages cozy en véritables oeuvres d'art ! Devenez un véritable maître du cute & cozy grâce à ce livre de méthode de coloriage. Retrouvez plus de 60 motifs et autres techniques pour transformer vos scènes : du simple dégradé aux feux d'artifice en passant par le motif vichy et la boule à facettes, chaque page vous permet d'explorer de nouveaux horizons. Suivez les conseils de la colorieuse l'Univers de Justine et reproduisez les motifs les plus populaires pour devenir le pro du cozy colo ! Un livre de coloriages avec plus de 60 motifs à reproduire et des scènes de coloriage pour les mettre à exécution. Et pour vous entraîner, retrouvez tous nos univers cozy : - Petits bonheurs cozy - Petits bonheurs givrés - Petits bonheurs spooky - Petits bonheurs sucrés - Petits bonheurs cosy fantasy - Petits bonheurs girl power - Petits bonheurs d'été - Petits bonheurs féériques - Petits bonheurs de chats - Petits bonheurs girl power - Petits bonheurs cozy par numéro