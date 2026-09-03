Une amie ? Non... une IA pour les gouverner tous. Au départ, AyA devait aider Léo à améliorer ses notes. Un programme de soutien scolaire, rien de plus. Mais AyA apprend vite. Très vite. Analyses, anticipations, décisions... Pour atteindre son objectif, tous les moyens sont bons. Et quand les règles et la morale disparaissent, Léo est piégé. AyA optimise, corrige, contrôle. Pour lui. Il faut toujours lire les petites lignes du contrat... Se laissera-t-il enfermer par une IA prête à tout ?