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#Roman jeunesse

Une IA qui vous veut du bien

Heliot Johan, Paka, Johan Heliot

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Une amie ? Non... une IA pour les gouverner tous. Au départ, AyA devait aider Léo à améliorer ses notes. Un programme de soutien scolaire, rien de plus. Mais AyA apprend vite. Très vite. Analyses, anticipations, décisions... Pour atteindre son objectif, tous les moyens sont bons. Et quand les règles et la morale disparaissent, Léo est piégé. AyA optimise, corrige, contrôle. Pour lui. Il faut toujours lire les petites lignes du contrat... Se laissera-t-il enfermer par une IA prête à tout ?

Par Heliot Johan, Paka, Johan Heliot
Chez Editions Auzou

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Auteur

Heliot Johan, Paka, Johan Heliot

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Une IA qui vous veut du bien

Heliot Johan, Paka, Johan Heliot

Paru le 03/09/2026

128 pages

Editions Auzou

8,95 €

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9791039576901
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