Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 3

Une coloc ma-chat-vélique ! Taro Miyao coule des jours heureux avec son Niccolo adoré. Chaque jour, les amoureux des chats défilent dans son royaume, attirés par la boule de poils. Pourtant, Kosaba, le responsable éditorial du romancier, semble désemparé par le comportement inhabituel de son protégé. Déterminé à résoudre cette énigme, il décide de lui rendre visite... et tombe sur une drôle de bande à ses côtés. Qu'arrive-t-il à Taro, d'habitude si flegmatique ? Et qui est ce nouveau personnage qui espionne l'écrivain de sa fenêtre ?