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#Manga

Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 3

Shou Yamazaki, Sho Yamazaki

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Une coloc ma-chat-vélique ! Taro Miyao coule des jours heureux avec son Niccolo adoré. Chaque jour, les amoureux des chats défilent dans son royaume, attirés par la boule de poils. Pourtant, Kosaba, le responsable éditorial du romancier, semble désemparé par le comportement inhabituel de son protégé. Déterminé à résoudre cette énigme, il décide de lui rendre visite... et tombe sur une drôle de bande à ses côtés. Qu'arrive-t-il à Taro, d'habitude si flegmatique ? Et qui est ce nouveau personnage qui espionne l'écrivain de sa fenêtre ?

Par Shou Yamazaki, Sho Yamazaki
Chez Mana books

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Auteur

Shou Yamazaki, Sho Yamazaki

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 3

Shou Yamazaki, Sho Yamazaki trad. David Pollet

Paru le 03/09/2026

190 pages

Mana books

7,95 €

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