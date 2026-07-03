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#Roman francophone

Et nous chantions Mamma

Roberto Lisciandro

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Roberto a quasiment vingt ans quand - en raison de son militantisme politique et à cause de quelques problèmes de santé - il rejoint son frère Piero à Grenoble pour se faire soigner. Dans cette ville, il devient ami d'un petit groupe de travailleurs italiens immigrés. Surpris par le climat insurrectionnel de Mai 68, il décide de s'unir à ceux qui veulent défendre la France du général De Gaulle et collaborer avec ceux qui agissent pour résister à la violence marxiste dans les facultés. Décidément, les "ritals" , ceux de Cavanna, n'ont plus grand-chose en commun avec les Italiens venus à l'après-guerre. Car Roberto aime la France, même si celle-ci est assez différente de celle que lui avait tant vantée Berthe, sa mère. Elle aussi était née dans une famille d'émigrés en Tunisie, avant d'être rapatriée en Sicile. A travers ces récits, Roberto nous entraîne dans un cheminement d'intégration atypique et partage sa gratitude envers la France.

Par Roberto Lisciandro
Chez Hello Editions

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Auteur

Roberto Lisciandro

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Et nous chantions Mamma

Roberto Lisciandro

Paru le 03/07/2026

364 pages

Hello Editions

25,90 €

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