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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Heureux qui comme Alyce

Jérémy Bouquin

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Dans le village de Caux, on prépare un mariage. Ego, ancien chef de guerre devenu président d'un territoire fragile, s'apprête à épouser Simone, fille d'un puissant Daron. Cette union doit sceller une paix précaire entre les clans, les survivants et les nouvelles forces qui tiennent désormais le pays. Autour d'eux, les motos grondent, les anciens alliés reviennent, les rancunes se réveillent. Mais un autre retour menace de tout bouleverser. Dix ans après sa disparition, Alyce est vivante. Brisée par la guerre, les camps et l'exil, elle traverse les ruines du monde pour rejoindre les siens. A Caux, son fils TélémaK refuse les mensonges de la paix, tandis qu'Ego tente de sauver ce qui peut encore l'être. Le jour des noces, les absents réclament leur place parmi les vivants. Les Noces des Absents achève la saga Heureux qui comme Alyce dans une France post-effondrement. Scénariste, animateur radio et vidéaste, Jérémy Bouquin est également auteur de BD, de nouvelles et de romans. Sa saga de science-fiction, Heureux qui comme Alyce, a remporté le Prix Bob Morane du roman francophone en 2021.

Par Jérémy Bouquin
Chez Les éditions d'Avallon

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Auteur

Jérémy Bouquin

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Science-fiction

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Heureux qui comme Alyce

Jérémy Bouquin

Paru le 03/07/2026

204 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

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