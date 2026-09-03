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La Fiancée du clan Kyougane Tome 2

Anju Hino

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Exorciste de génie et démon surpuissant : le power couple de l'année ! Fuyu est désormais recherchée par tous les exorcistes du pays, et plus particulièrement par la brigade spéciale de la guilde ! Pour Kuro, il ne reste donc qu'une seule solution : faire reconnaître leur mariage devant le conseil des exorcistes. A cette fin, les époux doivent se rendre à la capitale dans un délai de sept jours... Seulement, Tsumugi Mikuriya est bien décidée à empêcher la validation de cette union... La jeune femme est prête à tout, même à éliminer sa rivale, afin de conquérir le coeur du loup noir ! Le chemin promet d'être semé d'embûches pour le jeune couple... En route pour une lune de miel mouvementée ! Anju Hino mêle action et humour dans une histoire d'amour pas comme les autres... Qui aurait cru qu'un exorciste et un démon iraient si bien ensemble ?

Par Anju Hino
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Anju Hino

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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La Fiancée du clan Kyougane Tome 2

Anju Hino trad. Gaëlle Ruel

Paru le 03/09/2026

188 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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