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#Polar

Les démons du Blavet

Claire Connan

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Encore secouée par ses dernières aventures, Muriel quitte Paimpol à moto pour rejoindre ses amis motards à Plogoff. Sur les routes sinueuses du Centre-Bretagne, tout bascule : une seconde d'inattention, la chute, le noir. Recueillie par un ermite aussi mystérieux qu'inquiétant, retiré dans la forêt de Quénécan, elle reprend à peine pied lorsque son destin d'enquêtrice la rattrape : un photographe local meurt dans des circonstances troubles. Muriel croise Karen, écrivaine férue d'ésotérisme, et prolonge son séjour. De Gouarec à l'abbaye de Bon-Repos, le long du canal de Nantes à Brest, jusqu'au barrage de Guerlédan, au coeur d'un territoire chargé de mystère et de secrets, les vérités enfouies remontent à la surface, avec les mégalithes pour témoins. Pourra-t-elle compter sur Sarah, ses amis journalistes et Eric Le Bec, son ancien collègue gendarme, pour lui venir en aide ?

Par Claire Connan
Chez Palémon

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Auteur

Claire Connan

Editeur

Palémon

Genre

Romans policiers

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Les démons du Blavet

Claire Connan

Paru le 03/07/2026

240 pages

Palémon

10,00 €

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