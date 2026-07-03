Les démons du Blavet

Encore secouée par ses dernières aventures, Muriel quitte Paimpol à moto pour rejoindre ses amis motards à Plogoff. Sur les routes sinueuses du Centre-Bretagne, tout bascule : une seconde d'inattention, la chute, le noir. Recueillie par un ermite aussi mystérieux qu'inquiétant, retiré dans la forêt de Quénécan, elle reprend à peine pied lorsque son destin d'enquêtrice la rattrape : un photographe local meurt dans des circonstances troubles. Muriel croise Karen, écrivaine férue d'ésotérisme, et prolonge son séjour. De Gouarec à l'abbaye de Bon-Repos, le long du canal de Nantes à Brest, jusqu'au barrage de Guerlédan, au coeur d'un territoire chargé de mystère et de secrets, les vérités enfouies remontent à la surface, avec les mégalithes pour témoins. Pourra-t-elle compter sur Sarah, ses amis journalistes et Eric Le Bec, son ancien collègue gendarme, pour lui venir en aide ?