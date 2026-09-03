Lorsqu'elle décide de réduire le temps d'écran et la consommation d'aliments ultratransformés au sein de sa famille, Michaeleen Doucleff découvre que ses croyances sur le plaisir et la dopamine, partagées par de nombreux parents, sont dépassées. Les recherches récentes révèlent une autre réalité : la dopamine n'est pas la molécule du plaisir, mais avant tout celle de la motivation et du désir et, de ce fait, elle peut nous entraîner - enfants comme adultes - vers des comportements qui nourrissent le mal-être, l'isolement et l'anxiété. Dans Dopamine Kids, Michaeleen Doucleff propose une méthode en cinq étapes, fondée sur les dernières découvertes en neurosciences et sur son expérience de parent. Elle montre que la solution ne consiste pas à priver les enfants, mais à réintroduire du plaisir authentique dans leur quotidien. Au fil de conseils concrets et faciles à mettre en oeuvre, elle vous guide pour : - poser des limites efficaces et apaisées ; - remplacer les écrans par des activités attractives ; - instaurer des habitudes durables sans lutte ; - valoriser les efforts et les nouvelles découvertes en famille ; - et faire de votre foyer un espace propice au bien-être et aux échanges. UN GUIDE REVOLUTIONNAIRE POUR ELEVER DES ENFANTS CONFIANTS ET HEUREUX, TOUT EN BRISANT LE CYCLE DE LA DEPENDANCE EXCESSIVE AUX ECRANS ET A LA MALBOUFFE ! "Un ouvrage passionnant, un angle original et des perspectives de résultats pour sevrer nos enfants de ce qui abîme leur santé ! " ISABELLE FILLIOZAT MICHAELEEN DOUCLEFF est correspondante pour la branche Sciences de NPR, radio de service public aux Etats-Unis. En 2015, elle est membre de l'équipe lauréate d'un Peabody Award pour sa couverture de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Avant de rejoindre NPR, Michaeleen Doucleff était rédactrice en chef de la revue Cell, où elle écrivait des articles sur la science dans la pop culture. Elle est titulaire d'un doctorat en chimie de l'université de Californie à Berkeley et d'une maîtrise en viticulture et en oenologie de l'université de Californie à Davis. Elle vit à San Francisco avec son mari et sa fille, Rosy. ISABELLE FILLIOZAT est psychothérapeute, écrivaine et conférencière. Figure phare de la parentalité positive en France, elle est l'autrice de nombreux best-sellers, comme Au coeur des émotions de l'enfant, J'ai tout essayé ! , Il me cherche ! ou L'Intelligence du coeur.