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Dans l'intimité des présidents américains

Thomas Snégaroff

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"Soyez polis avec tous, mais intimes avec peu" , disait George Washington. Exposer sa vie privée était alors considéré comme vulgaire. Désormais, c'est un passage obligé pour diriger l'Amérique. L'intimité du leader du monde occidental est aujourd'hui partagée par tous. Systématiquement mobilisée, elle est mise en scène pour conquérir ou pour conserver le pouvoir. Parfois involontairement dévoilée, elle peut briser une carrière. Parce que l'intime est devenu politique, s'y intéresser, c'est raconter autrement l'histoire de la présidence américaine. En 20 portraits, Thomas Snégaroff dévoile les secrets des locataires de la Maison-Blanche, leurs failles, leurs émotions, mais aussi leurs stratégies pour se porter puis se maintenir à la tête de la première puissance du monde.

Par Thomas Snégaroff
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Thomas Snégaroff

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Généralités

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Dans l'intimité des présidents américains

Thomas Snégaroff

Paru le 03/09/2026

240 pages

Editions Tallandier

10,00 €

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