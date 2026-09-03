La poudre de la paix

Un livre poétique et nécessaire, qui enseigne avec délicatesse que la paix naît de petits gestes et se construit ensemble. Lorsque le ciel se teinte de rouge et que la peur envahit la forêt, un petit faon découvre que la guerre n'appartient pas à la nature, mais que le courage, lui, en fait partie. Avec sa mère et un écureuil sage, il rassemblera des parfums, des souvenirs et des gestes de gentillesse pour créer une poudre magique de paix, capable d'apporter réconfort et espoir à ceux qui souffrent.