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La poudre de la paix

Chiara Sorrentino, Kate Herbert

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Un livre poétique et nécessaire, qui enseigne avec délicatesse que la paix naît de petits gestes et se construit ensemble. Lorsque le ciel se teinte de rouge et que la peur envahit la forêt, un petit faon découvre que la guerre n'appartient pas à la nature, mais que le courage, lui, en fait partie. Avec sa mère et un écureuil sage, il rassemblera des parfums, des souvenirs et des gestes de gentillesse pour créer une poudre magique de paix, capable d'apporter réconfort et espoir à ceux qui souffrent.

Par Chiara Sorrentino, Kate Herbert
Chez Sassi Editore

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Auteur

Chiara Sorrentino, Kate Herbert

Editeur

Sassi Editore

Genre

Albums 3 ans et +

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La poudre de la paix

Chiara Sorrentino, Kate Herbert trad. Sarah Negrel

Paru le 03/09/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

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Scannez le code barre 9788830331402
9788830331402
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