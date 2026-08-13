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Le bureau des trésors perdus

Nikolai Renger, Mascha Matysiak

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Une violente tempête fait rage dans le parc d'attractions. D'énormes vagues inondent les montagnes russes aquatiques. Léo et Jade apprennent que Poséidon, le dieu de la mer, a perdu son trident. Sans lui, il ne peut plus contrôler l'eau. C'est maintenant à VOUS de jouer : plongez dans un monde sous-marin magique avec Léo et Jade et aidez-les à retrouver le trident de Poséidon ! Quel indice allez-vous suivre ? Quel puzzle allez-vous résoudre en premier ?

Par Nikolai Renger, Mascha Matysiak
Chez Ravensburger

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Auteur

Nikolai Renger, Mascha Matysiak

Editeur

Ravensburger

Genre

Livres-jeux

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Le bureau des trésors perdus

Nikolai Renger, Mascha Matysiak

Paru le 20/08/2026

96 pages

Ravensburger

9,99 €

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Scannez le code barre 9783380990697
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