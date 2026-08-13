Le bureau des trésors perdus

Une violente tempête fait rage dans le parc d'attractions. D'énormes vagues inondent les montagnes russes aquatiques. Léo et Jade apprennent que Poséidon, le dieu de la mer, a perdu son trident. Sans lui, il ne peut plus contrôler l'eau. C'est maintenant à VOUS de jouer : plongez dans un monde sous-marin magique avec Léo et Jade et aidez-les à retrouver le trident de Poséidon ! Quel indice allez-vous suivre ? Quel puzzle allez-vous résoudre en premier ?