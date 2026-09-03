Avant d'atteindre le jeune âge de 30 ans, Michelangelo Buonarroti (1475-1564) avait déjà sculpté la Pietà et David, deux des oeuvres les plus célèbres de toute l'histoire de l'art. Sculpteur, mais aussi peintre, dessinateur et architecte, les créations de ce maître absolu de la Renaissance sont uniques : aucun artiste, avant ou après lui, n'a produit une oeuvre d'une telle envergure et d'une telle diversité. Cette publication retrace l'ascension de Michel-Ange jusqu'aux plus hautes sphères culturelles de la Renaissance. Dix chapitres richement illustrés couvrent les peintures, sculptures, créations architecturales et dessins de l'artiste, et se penchent avec une attention particulière sur le tour de force artistique que sont les fresques de la chapelle Sixtine. Les reproductions en pleine page et les agrandissements de détails permettent au lecteur d'apprécier les subtilités du répertoire du maître, tandis que l'essai biographique aborde les traits et faits plus personnels de sa vie, comme sa nature solitaire, sa soif d'argent et de commandes, son immense richesse et ses talents d'investisseur foncier.