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Le Grand Livre de l'Origami

Tomoko Fuse

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Dans cet ouvrage, Tomoko Fuse, célèbre maîtresse japonaise reconnue internationalement comme pionnière et " reine " de l'origami modulaire et géométrique, présente 40 modèles de boîtes et de compositions modulaires parmi les plus représentatifs de ses recherches. Artiste raffinée, Tomoko Fuse a donné vie à des créations géométriques extraordinaires, allant jusqu'à concevoir des objets de design et des produits industriels. Le livre propose une grande variété de boîtes et de structures assemblables, enrichies de détails et d'éléments décoratifs qui permettent de personnaliser chaque réalisation.

Par Tomoko Fuse
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Tomoko Fuse

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Travail du papier

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Le Grand Livre de l'Origami

Tomoko Fuse

Paru le 03/09/2026

240 pages

Editions Nuinui

24,90 €

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