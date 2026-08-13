Le Grand Livre de l'Origami

Dans cet ouvrage, Tomoko Fuse, célèbre maîtresse japonaise reconnue internationalement comme pionnière et " reine " de l'origami modulaire et géométrique, présente 40 modèles de boîtes et de compositions modulaires parmi les plus représentatifs de ses recherches. Artiste raffinée, Tomoko Fuse a donné vie à des créations géométriques extraordinaires, allant jusqu'à concevoir des objets de design et des produits industriels. Le livre propose une grande variété de boîtes et de structures assemblables, enrichies de détails et d'éléments décoratifs qui permettent de personnaliser chaque réalisation.