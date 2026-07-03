Si l'histoire du quartier Saint-Augustin m'était contée

Cela fait plus de 50 ans que Francis Baudy, enfant de Saint-Augustin, raconte avec passion l'histoire de ce quartier de Bordeaux. Dès 1850, cette partie rurale de Bordeaux devient un véritable quartier urbain. Les domaines viticoles et leur château sont lotis et percés de rues, un centre de vie naît autour de l'église, puis de l'école, du commissariat de police, de la poste, etc. Arrivent les artisans, les commerces, d'importants établissements industriels, c'est la Belle Epoque de Saint-Augustin ! La ville de Bordeaux y installe casernes, hôpital, stade qui morcellent le quartier en de multiples pôles... La population prend conscience de son existence et divers comités des fêtes ou de bienfaisance voient le jour. Mais c'est bien après 1945, entre souvenir personnel de l'auteur et faits divers, que l'histoire intime de ce quartier s'invitera à chaque coin de rue ! N'attendez plus ! Vous allez redécouvrir avec nostalgies ou étonnement un quartier qui revendique aujourd'hui sa qualité de vie et son hospitalité.