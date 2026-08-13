Kawaii de poche - Livre de coloriage

Avec 4 feutres inclus pour commencer tout de suite ! Quand vous avez une irrésistible envie de douceur, de couleurs et de sourires avec des yeux en forme de coeur, peu importe où vous êtes. Il vous suffit d'ouvrir Kawaii de poche, votre nouveau compagnon de voyage, et de vous laisser emporter par la magie des couleurs. A l'intérieur, vous trouverez 70 illustrations super mignonnes, prêtes à être coloriées avec les 4 feutres inclus dans ce coffret compact, adorable et... tout simplement kawaii ! Parmi 10 thèmes amusants et adorables, partez à la découverte des plus belles villes du monde, entrez dans les contes les plus magiques, respirez l'air de l'été, de l'amour, d'Halloween et de Noël. Et bien sûr, ils sont là : des chatons irrésistibles et des animaux adorables. Et si vous avez un petit creux ? Pas de problème : sushi, ramen et une pluie de gourmandises vous attendent ! Petit, pratique et plein de douceur : un livre toujours prêt à colorer tes moments de pause.