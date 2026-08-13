Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Kawaii de poche - Livre de coloriage

Renata Valencia, Verciata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec 4 feutres inclus pour commencer tout de suite ! Quand vous avez une irrésistible envie de douceur, de couleurs et de sourires avec des yeux en forme de coeur, peu importe où vous êtes. Il vous suffit d'ouvrir Kawaii de poche, votre nouveau compagnon de voyage, et de vous laisser emporter par la magie des couleurs. A l'intérieur, vous trouverez 70 illustrations super mignonnes, prêtes à être coloriées avec les 4 feutres inclus dans ce coffret compact, adorable et... tout simplement kawaii ! Parmi 10 thèmes amusants et adorables, partez à la découverte des plus belles villes du monde, entrez dans les contes les plus magiques, respirez l'air de l'été, de l'amour, d'Halloween et de Noël. Et bien sûr, ils sont là : des chatons irrésistibles et des animaux adorables. Et si vous avez un petit creux ? Pas de problème : sushi, ramen et une pluie de gourmandises vous attendent ! Petit, pratique et plein de douceur : un livre toujours prêt à colorer tes moments de pause.

Par Renata Valencia, Verciata
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Renata Valencia, Verciata

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kawaii de poche - Livre de coloriage par Renata Valencia, Verciata

Commenter ce livre

 

Kawaii de poche - Livre de coloriage

Renata Valencia, Verciata

Paru le 20/08/2026

144 pages

Editions Nuinui

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756957
9782889756957
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.