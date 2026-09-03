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Une photo par jour

Joost Joossen

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Ralentissez... et immortalisez votre quotidien ! Que ce soit avec un appareil photo haut de gamme ou votre smartphone, apprenez à prendre le temps et à faire une pause dans votre vie trépidante grâce à la photographie. Avec ses 158 défis photo, ce livre aide à ralentir le quotidien et à regarder autour de soi. Chaque défi est introduit par une citation inspirante de penseurs, écrivains, artistes ou philosophes, tous experts dans l'art de regarder, de voir et d'être. Prenez votre temps, et aiguisez à la fois votre curiosité, votre concentration et votre créativité. Le défi photo commence dès l'ouverture du livre et peut être partagé avec le monde entier via un hashtag. A quoi ressemblera votre photo aujourd'hui ?

Par Joost Joossen
Chez Helvetiq

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Auteur

Joost Joossen

Editeur

Helvetiq

Genre

Garder la forme

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Une photo par jour

Joost Joossen trad. Christine Mignot

Paru le 03/09/2026

240 pages

Helvetiq

25,00 €

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