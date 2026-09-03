L'art du tatouage japonais : histoire et culture du wabori

Cet ouvrage accompagne le lecteur dans un voyage captivant à la découverte de l'univers des tatouages traditionnels japonais, où la peau devient une véritable toile sur laquelle sont peints des récits, des identités et des symboles. . A partir de découvertes archéologiques, cet ouvrage retrace l'évolution du tatouage au Japon : nous examinerons les tatouages punitifs, ceux liés aux histoires d'amour des quartiers du plaisir, jusqu'aux petits tatouages clandestins répandus parmi les voleurs et les gangs de quartier, et aux grands tatouages décoratifs. A travers un parcours allant de la période Edo à nos jours, le livre évoque également les communautés qui ont fait du tatouage leur signe distinctif, comme les Hikeshi et les Otokodate, sans oublier l'intérêt des Occidentaux et la figure du tatoueur traditionnel avec ses techniques et ses outils. La dernière partie propose un véritable atlas visuel avec des images sélectionnées et des légendes qui illustrent les sujets, les motifs iconographiques et les détails techniques des oeuvres analysées.