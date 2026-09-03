Les anciennes civilisations

Un voyage au coeur des civilisations anciennes ! Un livre qui invite les jeunes lecteurs à la découverte du monde antique à travers un multitude d'informations, d'anecdotes, 70 animations, volets à soulever et tirettes pour stimuler la curiosité. Grâce à des illustrations riches et colorées, ils explorent les grandes civilisations du passé telles que Egyptiens, Sumériens, Assyriens et Babyloniens, Grecs, Romains, Mayas, Aztèques, etc. , et approfondissent tout en s'amusant. Sais-tu pourquoi Toutânkhamon est aussi célèbre ? Et savais-tu que les peuples préhistoriques gravaient de véritables " histoires " sur les parois rocheuses ? Ces questions, et bien d'autres, trouvent une réponse dans cet ouvrage !