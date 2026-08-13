Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le Train fantôme

Charlotte Bellière, Haes ian De, Ian De Haes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'été, vous explorez un tunnel désaffecté avec votre soeur quand soudain, un sifflement strident vous averti qu'un train s'approche. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de place pour l'éviter. Pénélope et Joséphine sont en vacances avec leurs parents dans un petit village. Durant une exploration de la forêt voisine, elles se retrouvent nez à nez avec... un train fantôme ? Pendant ce temps là, les animaux du zoo voisin n'ont pas l'air au sommet de leur forme, l'église se vide et se remplit au gré des malédictions qui planent sur le village, des amitiés se forgent autour d'un vieux drame à élucider. Une timide, un taiseux et une froussarde, ça peut faire une équipe sacrément efficace !

Par Charlotte Bellière, Haes ian De, Ian De Haes
Chez Alice

|

Auteur

Charlotte Bellière, Haes ian De, Ian De Haes

Editeur

Alice

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Train fantôme par Charlotte Bellière, Haes ian De, Ian De Haes

Commenter ce livre

 

Le Train fantôme

Charlotte Bellière, Haes ian De, Ian De Haes

Paru le 20/08/2026

120 pages

Alice

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874267468
9782874267468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.