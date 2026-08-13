Le Train fantôme

C'est l'été, vous explorez un tunnel désaffecté avec votre soeur quand soudain, un sifflement strident vous averti qu'un train s'approche. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de place pour l'éviter. Pénélope et Joséphine sont en vacances avec leurs parents dans un petit village. Durant une exploration de la forêt voisine, elles se retrouvent nez à nez avec... un train fantôme ? Pendant ce temps là, les animaux du zoo voisin n'ont pas l'air au sommet de leur forme, l'église se vide et se remplit au gré des malédictions qui planent sur le village, des amitiés se forgent autour d'un vieux drame à élucider. Une timide, un taiseux et une froussarde, ça peut faire une équipe sacrément efficace !