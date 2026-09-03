Les quatre trésors invisibles

"A toi qui souhaite marcher plus léger, ton voyage commence ici". Il y a des jours où rien ne va. C'est le cas pour Arthur, qui s'est fâché avec ses copains. De retour chez lui, il aperçoit une petite porte qu'il ne connaissait pas, dans son propre jardin. Il la pousse... et se retrouve entraîné dans une sorte de voyage qui va lui faire découvrir les trésors invisibles qu'il porte en lui et qui vont l'aider à voir les choses différement, à parler autrement, à ne pas juger trop vite, à se distancier de ce qui le blesse.