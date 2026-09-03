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Les quatre trésors invisibles

Maud Roegiers

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"A toi qui souhaite marcher plus léger, ton voyage commence ici". Il y a des jours où rien ne va. C'est le cas pour Arthur, qui s'est fâché avec ses copains. De retour chez lui, il aperçoit une petite porte qu'il ne connaissait pas, dans son propre jardin. Il la pousse... et se retrouve entraîné dans une sorte de voyage qui va lui faire découvrir les trésors invisibles qu'il porte en lui et qui vont l'aider à voir les choses différement, à parler autrement, à ne pas juger trop vite, à se distancier de ce qui le blesse.

Par Maud Roegiers
Chez Alice

|

Auteur

Maud Roegiers

Editeur

Alice

Genre

Albums 3 ans et +

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Les quatre trésors invisibles

Maud Roegiers

Paru le 10/09/2026

32 pages

Alice

15,00 €

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Scannez le code barre 9782874267437
9782874267437
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