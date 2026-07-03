Les chansons à Pierre

Chansons à danser, chansons à marcher, chansons à écouter... Chansons d'amour, de noces, de conscrits... Le répertoire traditionnel des chansons de Haute-Bretagne regorge de trésors qui expriment tour à tour les joies et les peines, les espoirs et les regrets, l'inquiétude ou la dérision... . Piliers du patrimoine collectif de nos campagnes, elles possèdent une touchante poésie et, au-delà du temps qui passe, elles incarnent une manière universelle de vivre ensemble, de partager un même territoire, de faire partie d'une même humanité. Pierre Paboeuf, agriculteur retraité du Pays de Questembert, chante tout le temps : en labourant ses champs, en trayant ses vaches, mais aussi lors d'occasions festives (fêtes de la JAC, noces, veillées d'hiver, repas de fin de corvées agricoles...). Il participe parfois aux concours de la Bogue d'or ou de Kan ar Bobl. A la retraite, il décide de retranscrire son répertoire sur des cahiers d'écolier. C'est la base de ce recueil, que son frère cadet Paul a complété avec quelques notes et en filmant des vidéos des chansons, accessibles grâce à des QR codes.