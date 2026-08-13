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L'explorateur de mobilités

Labaca julien De, Julien de Labaca

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L'Explorateur de mobilités est une invitation à redécouvrir la ville par le mouvement, non pas celui que l'on subit au quotidien, mais celui que l'on choisit. A travers huit années d'explorations, Julien de Labaca propose un regard sensible, concret et profondément humain sur la mobilité. Evoluant dans le monde des transports depuis près de 20 ans, consultant depuis 8 ans, il arpente les territoires, observe les pratiques, rencontre citoyens, experts et acteurs publics pour comprendre ce que signifie réellement se déplacer dans nos environnements urbains. Loin du manuel technique, parfois presque guide touristique, cet ouvrage se présente comme un cahier d'initiatives nourri de croquis, photos et parfois de suggestions de trajets. Vingt villes y sont racontées à hauteur d'homme, sans prétention d'exhaustivité ni d'objectivité : ce sont des fragments choisis, des coups de coeur, des situations qui éclairent la manière dont la mobilité façonne nos vies. Le lecteur peut naviguer librement dans ces pages, par ville, par rubrique ou par thématique, comme on explore une carte en suivant son intuition. Au fil des récits, une conviction se dessine : la mobilité n'est pas seulement une affaire d'infrastructures ou de technologies, mais un fait social, sensible, joyeux parfois, qui conditionne notre santé, notre autonomie et notre rapport au monde. Dans un contexte où les villes repensent leurs modèles face aux enjeux climatiques, ce livre rappelle que le mouvement peut redevenir un acte d'attention, un moyen de se reconnecter à son environnement et de réinventer notre manière d'habiter les espaces urbains. L'auteur : Julien de Labaca, consultant en mobilités, est diplômé des Ponts et Chaussées, de l'Institut d'Urbanisme de Paris et de l'Université de Rennes. Fondateur de l'agence L'Explorateur de Mobilités, il accompagne les territoires dans leurs stratégies de transport. Lauréat du Grand Prix Smart Cities du journal le Monde, il milite pour une mobilité inclusive et innovante.

Par Labaca julien De, Julien de Labaca
Chez Presses Ponts et Chaussées

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Auteur

Labaca julien De, Julien de Labaca

Editeur

Presses Ponts et Chaussées

Genre

Géograhie urbaine

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L'explorateur de mobilités

Labaca julien De, Julien de Labaca

Paru le 13/08/2026

Presses Ponts et Chaussées

32,00 €

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