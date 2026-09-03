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Guide pratique du trade finance en Afrique

Hubert Martini, Rémy M'vi Yamy

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Le continent africain offre un potentiel considérable, tant du point de vue de la demande en produits de base que de l'offre en matières premières et des opportunités d'investissement. Le défi majeur demeure toutefois la sécurisation des transactions commerciales et des paiements internationaux. Le Guide pratique de Trade Finance en Afrique propose une lecture claire, structurée et pragmatique des mécanismes permettant de financer et de sécuriser les échanges internationaux impliquant l'Afrique. L'ouvrage analyse successivement l'environnement du commerce international, les produits structurants et leurs marchés, les risques opérationnels et financiers, avant de présenter les solutions de Trade Finance adaptées à la sécurisation des flux commerciaux et financiers. Contrairement aux approches purement théoriques, ce livre privilégie une démarche résolument pratique : crédits documentaires, garanties bancaires, instruments de gestion des risques, mobilisation des créances, structuration des paiements et interaction entre banques, entreprises et Etats. Une attention particulière est accordée aux spécificités africaines, à travers des exemples concrets illustrant la place de l'Afrique dans ses relations commerciales avec le reste du monde.

Par Hubert Martini, Rémy M'vi Yamy
Chez La Revue Banque

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Auteur

Hubert Martini, Rémy M'vi Yamy

Editeur

La Revue Banque

Genre

Commerce international

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Guide pratique du trade finance en Afrique

Hubert Martini, Rémy M'vi Yamy

Paru le 03/09/2026

La Revue Banque

35,00 €

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