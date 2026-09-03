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Hybridités en scène, du texte au plateau

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L'hybridité, concept venu des sciences du vivant, est de plus en plus associée aux formes contemporaines de la littérature et des arts. Cet ouvrage tente d'en cerner les contours dans le domaine des arts de la scène, d'identifier le contexte de son émergence, de réfléchir aux enjeux, esthétiques comme politiques, qui accompagnent son essor depuis plusieurs décennies. Revenant d'abord sur quelques repères historiques ou théoriques, il se concentre ensuite sur un répertoire plus récent, de la fin du XXe siècle jusqu'aux années 2020, qu'il s'agisse de formes textuelles - de Müller à Piemme, de Ben Bouchta à Gao Xingjian - ou d'écritures dites " de plateau ", en parcourant une large diversité d'oeuvres. Ce livre intéressera tous les spécialistes d'arts du spectacle, chercheurs comme étudiants, et vise aussi un public plus large d'amateurs d'art contemporain.

Chez Artois Presses Université

|

Editeur

Artois Presses Université

Genre

Théâtre - Pièces

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Hybridités en scène, du texte au plateau

Paru le 03/09/2026

328 pages

Artois Presses Université

28,00 €

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Scannez le code barre 9782848326368
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