Hugo et la Carte aux Dragons

Ce matin-là, emmitouflé dans son manteau gris, Hugo part rendre visite à son papy Tino. Dans sa main, un trésor : une carte du monde, froissée et mystérieuse... Lorsqu'il la déplie près de son grand-père endormi, les mots se mettent à danser, les paysages s'animent, et l'aventure commence ! Ensemble, ils sont emportés dans un voyage enchanteur, sur des chemins qui mènent vers un endroit gardé secret. Une histoire rocambolesque entre rêve et réalité. Une histoire tendre sur la force des liens familiaux. Une histoire lumineuse sur la magie qui réunit les âmes et traverse le temps.