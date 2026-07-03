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#Album jeunesse

Hugo et la Carte aux Dragons

Vanessa Melia, Sophie Edouard

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Ce matin-là, emmitouflé dans son manteau gris, Hugo part rendre visite à son papy Tino. Dans sa main, un trésor : une carte du monde, froissée et mystérieuse... Lorsqu'il la déplie près de son grand-père endormi, les mots se mettent à danser, les paysages s'animent, et l'aventure commence ! Ensemble, ils sont emportés dans un voyage enchanteur, sur des chemins qui mènent vers un endroit gardé secret. Une histoire rocambolesque entre rêve et réalité. Une histoire tendre sur la force des liens familiaux. Une histoire lumineuse sur la magie qui réunit les âmes et traverse le temps.

Par Vanessa Melia, Sophie Edouard
Chez Hello Editions

|

Auteur

Vanessa Melia, Sophie Edouard

Editeur

Hello Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Hugo et la Carte aux Dragons

Vanessa Melia, Sophie Edouard

Paru le 03/07/2026

40 pages

Hello Editions

14,90 €

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