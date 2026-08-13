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Mon journal intime Les Filles au chocolat

Stéphanie Go, Nathan, Cathy Cassidy

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Un format inédit pour la série jeunesse phare des Filles au chocola t : le journal intime officiel ! Un titre idéal pour s'amuser, créer et rêver aux côtés de ses héroïnes préférées ! Ce journal intime invite les lectrices à entrer dans l'univers tendre et coloré des Filles au chocola t, la série de littérature jeunesse phénomène de Cathy Cassidy. Page après page, on retrouve l'ambiance chaleureuse et pleine d'émotions des romans : recettes préférées ou projets à venir, souvenirs familiaux comme fêtes entre amies, livres, musiques, passions, les lectrices peuvent tout consigner dedans... y compris leurs petits secrets. Conçu comme un carnet interactif, facile à glisser dans un sac ou sous l'oreiller, ce journal accompagne les moments d'introspection comme les envies de s'évader. Ses couleurs pop et son ton bienveillant en font un espace rassurant où l'on peut confier ses pensées, jouer, dessiner, ou simplement rêver. Le cadenas intégré en forme de coeur vient parfaire l'objet : un véritable journal secret ! A la fois ludique et intime, ce journal intime guidé offre aux fans un lieu à leur image, rempli de créativité et de petites surprises inspirées des soeurs TanberryCostello. A découvrir aussi : Activités et jeux des Filles au chocolat .

Par Stéphanie Go, Nathan, Cathy Cassidy
Chez Les Livres du Dragon d'Or

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Auteur

Stéphanie Go, Nathan, Cathy Cassidy

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Mon journal intime Les Filles au chocolat

Stéphanie Go, Nathan, Cathy Cassidy

Paru le 13/08/2026

128 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,95 €

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Scannez le code barre 9782821219830
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